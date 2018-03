Na Słowacji rozpocznie się dziś specjalna misja Parlamentu Europejskiego w związku z brutalnym zabójstwem dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Do Bratysławy przyleci sześciu europosłów, w tym Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Mają rozmawiać z przedstawicielami mediów, służb i władz. Dojść ma także do spotkania z premierem Robertem Fico i prezydentem Andrejem Kiską. "To wstrząsnęło naszym krajem. Ludzie przestają ufać politykom i policji" - mówi RMF FM Peter Dziurilla, słowacki dziennikarz i znajomy zamordowanego Kuciaka.

