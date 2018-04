Co najmniej 18 osób zginęło podczas ataku uzbrojonych napastników na kościół katolicki w środkowej Nigerii. Jak poinformowały miejscowe władze, wśród zabitych jest dwóch księży.

Do ataku na kościół doszło we wsi Mbalom w stanie Benue.

Około 30 uzbrojonych mężczyzn wdarło się do kościoła podczas nabożeństwa żałobnego i zastrzeliło dwóch celebrujących je księży, następnie zaczęli strzelać do wiernych, zabijając lub raniąc wielu z nich - powiedział przedstawiciel lokalnych władz.



Napastnicy splądrowali także ponad 60 domów, pola uprawne i budynki gospodarcze.



Wioska Mbalom położona jest w rejonie ciągłych walk i sporów o ziemie i dostęp do wody między muzułmańskimi nomadami i osiadłymi, przeważnie chrześcijańskimi, społecznościami trudniącymi się rolnictwem.