​Przeznaczenia nie da się oszukać, o czym przekonał się mieszkaniec Colorado. Mężczyzna przypadkiem został wypuszczony z więzienia. Cały szczęśliwy pojechał do domu, gdzie zastał swoją żonę. Kobieta, wiedząc, że mąż czeka na proces, postanowiła wsadzić go do auta i zawieźć z powrotem do zakładu karnego.

