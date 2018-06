​Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało w tajnym głosowaniu pięciu nowych niestałych członków Rady Bezpieczeństwa na lata 2019-2020. W grupie Europa Zachodnia i inne państwa Niemcy i Belgia zastąpią Holandię i Szwecję.

Reakcja delegacji Indonezji po wyborze kraju na niestałego członka RB ONZ / JUSTIN LANE / PAP/EPA

W piątek tylko w grupie państw Azji i Pacyfiku doszło do rywalizacji. Indonezja pokonała w głosowaniu Malediwy. W pozostałych grupach liczba kandydatów równała się liczbie miejsc. W Radzie Bezpieczeństwa znajdą się także Dominikana z grupy Ameryki Południowej i Karaibów oraz Republika Południowej Afryki.

W tegorocznych wyborach najwięcej głosów, po 184, otrzymały Dominikana oraz Niemcy. Dla porównania w ubiegłym roku za Polską opowiedziało się 190 państw przy dwóch wstrzymujących się.



Nowi niestali członkowie Rady uzupełnią 1 stycznia 2019 roku znajdującą się tam od początku tego roku piątkę: Polskę, Gwineę Równikową, Kuwejt, Peru oraz Wybrzeże Kości Słoniowej.



Rada Bezpieczeństwa ONZ liczy łącznie 15 członków. Stałymi są USA, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Rosja.



Jak wyjaśnił PAP analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Rafał Tarnogórski, wymienność 10 niestałych członków Rady wybieranych na 2-letnie kadencje wpisana jest w samą konstrukcję tego organu. Cykliczny wybór dotyczy 5 nowych członków co roku - oznacza z jednej strony zapewnienie należytej geograficznej i politycznej reprezentacji dla wybieralnych członków ONZ, ale z drugiej wymianę aż jednej trzeciej składu.



Zdaniem eksperta dla wybieralnych członków RB powoduje to konieczność kalkulacji swoich planów i zamierzeń w stale zmieniających się konfiguracjach.



Dobrym prognostykiem jest wybór Belgii i Niemiec, członków Unii Europejskiej dzielących z Polską fundamentalne wartości, a także Dominikany, która zastąpi prorosyjską w głosowaniach RB Boliwię. Upływa jednak kadencja Szwecji i Holandii, z którymi Polska ściśle współpracowała.

Można przypuszczać, że współpraca ułoży się podobnie z Belgią i Niemcami. Ponadto, co zdarzy się po raz pierwszy, państwa Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja) spotkają się w globalnym formacie. Może to otworzyć nieoczekiwane możliwości - ocenił Tarnogórski.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami kraj, któremu kończy się kadencja w RB, nie jest uprawniony do natychmiastowego ponownego wyboru. Niestali członkowie Rady Bezpieczeństwa są wybierani większością dwóch trzecich głosów.



Mandat niestałych członków Rady Bezpieczeństwa najdłużej pełniły: Japonia (22 lata), Brazylia (20 lat) i Argentyna (18 lat). Polska jest członkiem RB po raz szósty, a jej kadencja upływa 31 grudnia 2019 roku.

(ph)