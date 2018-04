​W ciągu 10 dni, jakie minęły od inauguracji nowej kadencji parlamentu Włoch, w obu jego izbach złożono już ponad 430 projektów ustaw. Obliczono, że jeśli to rekordowo tempo pracy utrzymałoby się, w ciągu pięciu lat projektów tych byłoby 25 tysięcy. Złożone propozycje przepisów dotyczą najrozmaitszych kwestii, między innymi zwierząt cyrkowych, jednej z odmian pomidorów i orszaków w historycznych strojach.

Parlament XVIII kadencji, wybrany 4 marca, określa się jako wyjątkowy i najmłodszy w historii. Średnia wieku w Izbie Deputowanych wynosi 44 lata, czyli o 5 lat mniej niż dotychczas. W Senacie średnia wieku to 52 lata.

Dwie trzecie parlamentarzystów nie zasiadało w nim w ostatnich pięciu latach.



Nigdy wcześniej nie doszło do tak dużej wymiany składu obu izb. Także tą wielką odnową tłumaczy się entuzjazm, z jakim zaraz po inauguracji 23 marca deputowani i senatorowie przystąpili do pracy składając kilkaset projektów ustaw. W całej poprzedniej kadencji takich inicjatyw parlamentarnych było 7400.



Tempo jest nadzwyczajne także dlatego, że roboczych dni było w tym czasie niewiele biorąc pod uwagę jeden weekend oraz przerwę świąteczną. Przed wakacjami, zauważa agencja Agi, przy utrzymaniu takiego rytmu należałoby zatem spodziewać się w sumie od 1500 do 2000 projektów, a do końca roku 5 tysięcy.



To byłby parlament, który nigdy nie śpi - podkreślono.



Wśród powracających propozycji przepisów, które nie zostały uchwalone, jest ustawa ius soli o przyznaniu obywatelstwa Włoch dzieciom niektórych imigrantów, mieszkających legalnie. Z braku wystarczającego poparcia poprzedni parlament nie zdołał jej przyjąć.



Proponuje się też zmiany zasad wyboru prezydenta kraju. Obecnie wybierany jest na wspólnym posiedzeniu dwóch izb parlamentu i przedstawicieli regionów.



Wśród przedłożonych projektów jest zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, a także przepisy dotyczące opieki nad psami i kotami w przypadku separacji i rozwodu ich właścicieli.



Pięć projektów dotyczy zmian przepisów o grach hazardowych.



Jeden z deputowanych Forza Italia chce dodatkowej ochrony odmiany pomidorów San Marzano o podłużnym kształcie.

