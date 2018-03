Najmłodszy szef państwa na świecie ma 27 lat. To Matteo Ciacci, który w niedzielę rozpocznie kadencję jako kapitan - regent Republiki San Marino. Jest rekordzistą wśród wszystkich głów państw i szefów rządów. Ciacci wyprzedził tym samym 31-letniego kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. Kapitan - regent będzie sprawował władzę przez pół roku wspólnie z wybranym razem z nim Stefano Palmierim, który jest od niego dwa razy starszy. Dla niego to druga kadencja.

Wyboru dokonała Wielka Rada Generalna San Marino, czyli 60-osobowy parlament enklawy położonej na terenie północnych Włoch. Jej powierzchnia wynosi około 60 kilometrów kwadratowych, a ludność - 33 tys.



W wywiadzie dla miejscowych mediów tuż przed objęciem stanowiska Matteo Ciacci, absolwent prawa i menedżer sportowy, powiedział: "To piękny sygnał, że młodemu człowiekowi daje się taką szansę, a dla mnie to jest także uznanie po latach pracy".



Podkreślił, że od najmłodszych lat interesował się polityką. Założył Ruch Obywatelski, który ma większość we władzach republiki.



San Marino uważane jest za najstarszą istniejącą republikę świata. Utworzono ją w 301 roku.

(ug)