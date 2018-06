22 czerwca przed trybunałem Państwa Watykańskiego rozpocznie się proces b. pracownika dyplomacji Stolicy Apostolskiej, b. urzędnika nuncjatury w USA księdza Carlo Alberto Capelli - podał w sobotę Watykan. Capelli jest oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej.

Papież Franciszek robi wiele, by wyjaśnić skandale w Kościele katolickim / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Watykańskie biuro prasowe w wydanym komunikacie poinformowało, że wytoczenie procesu byłemu dyplomacie to rezultat zakończenia śledztwa, jakie prowadzono przeciwko niemu. Wyjaśniono, że postawione mu zarzuty dotyczą posiadania i wymiany materiałów pornografii dziecięcej. Za dodatkową okoliczność obciążającą uznano jej "ogromną ilość" - głosi nota.

W kwietniu tego roku ksiądz Capella został aresztowany przez watykański wymiar sprawiedliwości pod zarzutem posiadania materiałów pedopornograficznych. Byłego wysokiej rangi urzędnika nuncjatury apostolskiej w Waszyngtonie umieszczono w celi żandarmerii watykańskiej, gdzie pozostawał do dyspozycji władzy sądowniczej.



Watykan informował przed dwoma miesiącami, że za przestępstwa, które mu się zarzuca, kodeks przewiduje karę od roku do pięciu lat więzienia i grzywnę w wysokości do 50 tysięcy euro. Zgodnie z tymi przepisami kara zostaje podniesiona w przypadku znacznych ilości takich materiałów.



Sprawa watykańskiego dyplomaty została nagłośniona we wrześniu ubiegłego roku, gdy media ujawniły, że prokurator trybunału za Spiżową Bramą wszczął śledztwo przeciwko niemu. Zostało ono otwarte po sygnale otrzymanym od władz amerykańskich o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z urzędników nuncjatury apostolskiej w Waszyngtonie.



O aresztowanie księdza Capelli zabiegał także wymiar sprawiedliwości Kanady, który zarzucił mu, że ściągnął z internetu materiały pedofilskie podczas pobytu w tym kraju.



Ten wysoki rangą dyplomata został wezwany z USA do Watykanu, gdzie w czasie prowadzonego śledztwa przebywał w Kolegium Penitencjarzy, czyli domu franciszkanów-spowiedników z bazyliki świętego Piotra. Stamtąd trafił do celi watykańskiej żandarmerii.

(nm)