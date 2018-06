36 tysięcy euro w gotówce znaleźli karabinierzy w torbach zostawionych w konfesjonale w kościele w Rzymie. Funkcjonariusze zostali wezwani przez księdza zaniepokojonego odkryciem podejrzanej paczki.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM / RMF FM

Do tajemniczego zdarzenia doszło w parafii Santa Maria delle Fornaci niedaleko Watykanu - podały w czwartek rzymskie media. Gdy ksiądz wszedł do konfesjonału, zobaczył tam paczkę, która wzbudziła jego podejrzenia. Zadzwonił na posterunek karabinierów, by zawiadomić o znalezisku.

Patrol odkrył w paczce dwie plastikowe torby z pieniędzmi. Okazało się, że było tam 36 tysięcy euro. Karabinierzy prowadzą postępowanie, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.



