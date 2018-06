Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem odbędzie się 12 czerwca w Singapurze o godz. 9 czasu lokalnego (godz. 3 czasu polskiego). Przygotowania do szczytu idą dobrze - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

Prezydent USA Donald Trump / Olivier Douliery / POOL / PAP/EPA

Aktywnie przygotowujemy się do tego szczytu - podkreśliła Sanders. Zapewniła też, że w rozmowach z Pjongjangiem poczyniono "znaczące postępy".



Rzeczniczka Białego Domu wyjaśniła, że pomimo przygotowań do szczytu "polityka maksymalnej presji", jaką Waszyngton stosuje wobec Korei Północnej, nie zmieniła się.



W piątek Trump starał się ostudzić rozbudzone przez niego samego oczekiwania związane ze szczytem w Singapurze i kilkakrotnie podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że spotkanie będzie zaledwie początkiem procesu. Nigdy nie powiedziałem, że wszystko zostanie załatwione podczas jednego szczytu - zauważył.



Warunkiem zawarcia porozumienia jest denuklearyzacja reżimu, na co Kim - jak podkreślił Trump - "jest zdecydowany".