Droga do negocjacji z Koreą Północną nt. jej potencjału nuklearnego będzie "wyboista" - ostrzegł sekretarz obrony USA James Mattis. Do Korei Południowej i Japonii zaapelował, by utrzymywały silny potencjał obronny - tak, aby możliwe było negocjowanie z Pjongjangiem z pozycji siły.

Ministrowie obrony: Korei Południowej Song Jung Mu, USA James Mattis i Japonii Itsunori Onodera /WALLACE WOON /PAP/EPA

