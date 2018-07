Szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze, że UE i USA to najlepsi przyjaciele, a "ktokolwiek mówi, że jesteśmy wrogami, rozpowszechnia fake newsy". Wcześniej prezydent USA Donald Trump powiedział, że UE to wróg, jeśli chodzi o handel.

Tusk już wcześniej udzielał odpowiedzi na krytykę Trumpa pod adresem europejskich sojuszników. Ameryka nie ma i nie będzie miała lepszego sojusznika niż Europa - mówił we wtorek w Brukseli.

W piątek Szef RE oświadczył w TVN24, że Trump wykazuje ponadczasową niechęć do UE i NATO, zaś jego otwartość wobec takich ludzi jak dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un, prezydent Rosji Władimir Putin czy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan jest dość znacząca i wyraźna.

Trump od dawna krytykuje unijne regulacje dotyczące m.in. standardów żywności lub importowanych samochodów ze Stanów Zjednoczonych.

Myślę, że Unia Europejska to wróg, co oni nam robią w kwestii handlu - powiedział Trump w wywiadzie dla CBS News nagranym w sobotę na jego polu golfowym w Szkocji, gdzie amerykańska para prezydencka spędziła weekend. "Nie pomyślelibyście tego o UE, ale jest ona wrogiem" - dodał.

W piątek Trump skrytykował Unię Europejską, mówiąc, że Wspólnota "okropnie" traktuje i "systematycznie wykorzystuje" USA. Zapewniał, że "to się zmieni, a jeśli nie to zapłacą oni (UE) za to olbrzymią cenę".