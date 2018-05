Dwie osoby zostały ranne po przejściu tornada nad zachodnimi Niemcami. Żywioł zniszczył w środę wieczorem prawie 50 budynków. Eksperci zakwalifikowali trąbę powietrzną do kategorii F1 w tzw. skali Fujity. To drugi stopień siły tornada. Oznacza, że prędkość wiatru mogła dochodzić do 180 km/h.

