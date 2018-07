​"Ważne, żeby rozmowa Trump-Putin toczyła się na gruncie ustaleń szczytu NATO" - mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przed spotkaniem przywódców USA i Rosji. To pierwszy taki amerykańsko-rosyjski szczyt od wygranej Donalda Trumpa, który do Helsinek przyleciał w niedzielę.

Do najważniejszego spotkania – czyli rozmów Trump-Putin – dojdzie o godz. 13 czasu lokalnego (godz. 12 w Polsce) w pałacu prezydenckim w Helsinkach. Przywódcy będą rozmawiali w cztery oczy, czego zresztą obaj sobie życzyli. Po rozmowach zaplanowano roboczy lunch, a po nim konferencję prasową prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji.



Później dojdzie także do dwustronnego spotkania prezydenta Niinisto z Władimirem Putinem.



Rozmowy w stolicy Finlandii będą prowadzili także szefowie dyplomacji. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo spotka się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem oraz jego fińskim odpowiednikiem Timo Soinim.

Szef fińskiej policji poinformował, że funkcjonariusze z całego kraju dobrowolnie zrezygnowali z urlopów na czas szczytu i są w pełnej gotowości. Patrole widać w całym mieście. Policjanci stoją wzdłuż głównych ulic w odległości kilkuset metrów od siebie.

Najważniejsze miejsca, gdzie będą przebywali Trump i Putin zabezpieczane są także przez służby amerykańskie i rosyjskie.

Nad miastem latają także śmigłowce, a przestrzeń powietrzna obserwowana jest również z morza, z trzech specjalnie przygotowanych okrętów. Do jutra przywrócone zostały także kontrole graniczne.

Fińska stolica wielokrotnie była miejscem ważnych rozmów amerykańskich i rosyjskich polityków. Za każdym razem nie były to łatwe spotkania, choć kończyły się porozumieniami.

W Helsinkach ponad 40 lat temu spotkali się Leonid Breżniew i Gerald Ford, by zmniejszyć napięcia zimnej wojny. Później rozmawiali tu też Michaił Gorbaczow i George H.W. Bush, a także Borys Jelcyn i Bill Clinton. Dzisiaj stosunki między Waszyngtonem a Moskwą są bardzo napięte, ale oczekiwania, że uda znaleźć się kompromis - mniejsze. No chyba, że zadziała magia Helsinek, jak mówi specjalnemu wysłannikowi RMF FM jestem z mieszkańców stolicy Finlandii.

Myślę, że to dobre miejsce. Zawsze byliśmy pomiędzy Zachodem a Wschodem. No i w końcu jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie - mówi.

Wielu organizacjom pozarządowym nie podoba się jednak to, że Trump i Putin wybrali właśnie to miejsce, co wyrażają podczas trwających od wczoraj manifestacji

Mamy nadzieję, że spotkanie w Helsinkach prezydentów Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa, przybliży zakończenie kryzysu w relacjach między dwoma krajami - oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Mamy nadzieję, że to spotkanie na szczycie pozwoli nam odejść chociaż mały krok od tego kryzysu, w którym obecnie znajdują się nasze dwustronne stosunki - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w wywiadzie dla telewizji RT.

Pieskow odniósł się też do krytyki ze strony USA w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2. Niedawna historia z oświadczeniami strony amerykańskiej w kwestii Nord Stream 2, który jest całkowicie komercyjnym projektem, to z całą pewnością rażący przykład nieuczciwej i niesprawiedliwej konkurencji - powiedział Pieskow, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Trump mówił w piątek w Wielkiej Brytanii, że budowa gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku to "tragedia", która utrudnia wysiłki na rzecz światowego pokoju. Jak ocenił, inwestycja ta "nie służy ani Niemcom, ani NATO". Pieskow zaznaczył, że Moskwa jest "zaniepokojona" takimi oświadczeniami.

Zdaniem rzecznika Kremla Putin będzie rozmawiał z Trumpem o konflikcie w Syrii, ale rozmowy "mogą być trudne ze względu na stanowisko strony amerykańskiej wobec Iranu". USA i Izrael ostro sprzeciwiają się obecności w Syrii sił irańskich, które wspierają reżim prezydenta tego kraju Baszara al-Assada. Rosja również jest sojusznikiem Assada.

Przed spotkaniem z Putinem Donald Trump odniósł się na Twitterze do szczytu NATO. Dostałem mnóstwo telefonów od liderów krajów będących w NATO, którzy dziękowali mi za pomoc - napisał. Mieliśmy wspaniały szczyt, który był nieprecyzyjnie relacjonowany przez media. NATO jest teraz silne i bogate - zaznaczył.

Trump w pierwszej kolejności spotkał się z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto.





W Helsinkach jest specjalny wysłannik RMF FM Patryk Michalski, który będzie dla Was relacjonował szczyt na antenie RMF FM , na portalu RMF24.pl oraz na Twitterze .

Szef gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski w rozmowie z PAP powiedział, że istotnym jest, by rozmowy Trump-Putin toczyły się "w ramach warunków omówionych na ostatnim szczycie NATO: dialog jest możliwy tylko wtedy, gdy jest toczony z pozycji nienaruszalności podstaw relacji międzynarodowych, czyli prawa do suwerenności i terytorialnej integralności państw".

Rosja zasady te wielokrotnie naruszyła i dlatego nie ma dziś podstaw do stosunków opartych na zaufaniu i zniesienia sankcji. Dialog - tak, zaufanie - nie - powiedział prezydencki minister.

Jak dodał, dialog ma sens "tylko wtedy, jeśli my sami wzmacniamy swoje zdolności do obrony i odstraszania". Są to autonomiczne decyzje sojuszników i nie podlegają negocjacjom z państwami trzecimi - zaznaczył polityk.

Szczerski ze spokojem odniósł się też do przebiegu rozmów Trumpa i Putina dot. kwestii gospodarczych, w których - według niego - "istnieje naturalna konkurencja i trudno przypuszczać, by prezydent Trump w tych sprawach zachowywał się nieasertywnie".

Wcześniej Donald Trump przebywał w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach zapowiadał, że z Putinem będzie chciał omówić m.in. kwestie dotyczące sytuacji na Ukrainie i w Syrii, a także sprawę aneksji Krymu. Uniknął jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest poprawa relacji z Moskwą bez wycofania się Rosji z Krymu. Za największy problem Trump uznał istnienie broni masowego rażenia i zapowiedział podjęcie próby rozbrojenia nuklearnego.