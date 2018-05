​Strzelanina w liceum w amerykańskim Santa Fe, nieopodal Houston. Szkoła została ewakuowana, sprawca został zatrzymany po akcji służb. Co najmniej dziesięć osób nie żyje.

Do strzelaniny doszło około godz. 7:30 rano czasu lokalnego. Według relacji jednej z uczennic, napastnik wszedł do klasy podczas lekcji plastyki i zaczął strzelać. Myśleliśmy, że to jakieś ćwiczenia, ale nauczyciel krzyknął “uciekajcie". Wszyscy zaczęli krzyczeć i uciekać - mówi w rozmowie z mediami. Dodała, że jedna dziewczyna została trafiona w nogę.

Uczniowie zostali ewakuowani na zewnątrz budynku. Większość nie wiedziała, co się dzieje. Po pięciu minutach usłyszeliśmy strzały - mówiła w rozmowie z CNN 14-letnia Angelica Martinez. Dodała, że były to przynajmniej cztery wystrzały.

Inna z uczennic w rozmowie z ABC opowiadała, że zaraz po rozpoczęciu ewakuacji zadzwoniła do mamy, by poinformować ją o strzelaninie. Mamo, tym razem to się dzieje naprawdę - powiedziała jej. W zeszłym tygodniu w szkole przeprowadzono ćwiczenia związane z ewakuacją budynku.

Jak poinformowały służby, napastnik został już zatrzymany. Zatrzymany to 17-letni uczeń tej szkoły. Był uzbrojony w strzelbę, karabin maszynowy, pistolet i rurobomby. Oprócz niego policja zatrzymała jeszcze jedną osobę. Na razie nie wiadomo, kto to jest.

W ataki zginęło dziesięć osób - dziewięcioro uczniów i jeden nauczyciel. Wiele osób jest też rannych.

Dodatkowo w szkole i poza kampusem znaleziono możliwe ładunki wybuchowe.