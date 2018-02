​Prezydent Donald Trump występując w czwartek w Białym Domu, w reakcji na masakrę w gimnazjum na Florydzie, w której zginęło przynajmniej 17 osób, zapowiedział podjęcie "działań w celu uczynienia amerykańskich szkół i dzieci bardziej bezpiecznymi". Amerykański prezydent, w przemówieniu przypominającym podobne wystąpienia po równie tragicznych wydarzeniach, zaapelował o jedność i "o wzmocnienie podtrzymujących nas przy życiu podstawowych więzi międzyludzkich".

Donald Trump / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Donald Trump zapowiedział, że jest “zdecydowany pracować wspólnie z przywódcami stanowymi i lokalnymi, aby pomóc w zabezpieczeniu naszych szkół i zmierzyć się z trudnym zagadnieniem zdrowia psychicznego".

Amerykański prezydent, który planuje odwiedzić miejsce tragedii w Parkland - miejscowości na obrzeżach Fort Lauderdale w południowej Florydzie, ok. 72 km. na północ od Miami, ani słowem w swoim wystąpieniu nie wspomniał, że masakra w Parkland, trzecia najkrwawsza strzelanina w amerykańskiej szkole w historii, miała coś wspólnego z posiadaniem broni palnej.



45. prezydent, który wielokrotnie przedstawiał siebie, jako obrońcę 2 Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która gwarantuje Amerykanom prawo do posiadania broni palnej, podobnie "zaburzeniami umysłowymi" tłumaczył przyczyny masakry, która wydarzyła się w osadzie Sutherland Springs w Teksasie w listopadzie ubiegłego roku, gdzie Devin Kelley, były żołnierz sił powietrznych USA zamordował 26 osób - 7 proc. populacji osady.



Późniejsze śledztwo wykazało, że amerykański prezydent miał sporo racji; sprawca masakry w Sutherland Spring w przeszłości został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, po tym jak groził dowódcom bazy lotnictwa.



Jednak mimo historii konfliktów z prawem, Devin Kelly był w stanie legalnie kupić broń, w tym półautomatyczny karabinek Ruger AR-556, którym posłużył się mordując połowę zboru baptystów w Southerland Springs.



19-letni Nikolaus Cruz, sprawca rzezi w Parkland, także nie miał problemów z legalnym zakupem półautomatycznego karabinka AR-15.



Nikolas Cruz, osierocony kilkanaście lat temu, wychowywany przez starszą kobietę, która go zaadoptowała, legalnie kupił AR-15 i magazynki do tego karabinka, kiedy przed rokiem ukończył 18 lat.



Aby legalnie kupić piwo lub inne napoje alkoholowe w Stanach Zjednoczonych trzeba mieć ukończone przynajmniej 21 lat.



Zdaniem amerykańskich komentatorów, informacje zgromadzone do tej pory w śledztwie dowodzą, że można było uniknąć tragedii w Parkland na Florydzie.



Cruz - jak twierdzą uczniowie z gimnazjum, którzy go znali - był patologicznie nieśmiałym odludkiem obsesyjnie zafascynowanym bronią palną.



Obserwacje te potwierdzają zdjęcia Nikolausa Cruza znajdujące się w serwisach społecznościowych. We wpisie w witrynie YouTube napisał: "Chcę zostać zawodowym szkolnym zabójcą".



Wpis ten zauważył internauta w stanie Missisipi, który poinformował FBI. Funkcjonariusze FBI nie byli jednak w stanie powiązać informacji internauty ze stanu Missisipi z osieroconym chłopcem w Parkland, w stanie Floryda.



W ubiegłym roku, po śmierci w listopadzie kobiety, która go adoptowała, Nikolas Cruz nie miał gdzie się podziać. Wtedy to przygarnęła go rodzina znajomego. Zdaniem gospodarzy, zdradzał wszelkie symptomy depresji.



Z gimnazjum im. Marjory Stoneman Douglas (feministki i działaczki ekologicznej przełomu XIX i XX wieku) Nicolaus Cruz został wydalony w ub. roku, kiedy przyniósł do klasy naboje do swojego półautomatycznego AR-15.



Jednak mimo dyscyplinarnego zwolnienia ze szkoły, Cruz w ubiegłą środę wszedł bez trudu, niesprawdzany do gimnazjum, do którego uczęszcza 3200 uczniów.



Po metodycznym ostrzelaniu sal wykładowych na trzech piętrach, zostawił plecak z karabinkiem w jednym z korytarzy szkolnych i wybiegł ze szkoły razem ze swoimi potencjalnymi ofiarami.



Następnie poszedł do pobliskiego sklepu Wallmart, aby "napić się czegoś zimnego", a później przez 20 minut przesiedział w miejscowym McDonaldzie.



Zatrzymany został przypadkowo, po ok. 120 min. od masakry, kiedy jeden z policjantów rozpoznał go po ubraniu podanym w rysopisie. W czwartek Cruzowi zostało przedstawionych 17 zarzutów morderstwa pierwszej kategorii, za które na Florydzie grozi kara śmierci. Sędzia zadecydowała o pozostawieniu go areszcie śledczym bez możliwości zwolnienia za kaucją, pod 24-godzinną obserwacją z powodu możliwości popełnienia samobójstwa.



Tymczasem w Kongresie, jak powiedział demokratyczny kongresman Jim Himes z Connecticut "będzie odbywał się tradycyjny, przewidywalny rytuał. Będzie moment ciszy, wszyscy będą zapewniać, że ofiary pozostaną w ich modłach i myślach, a następnie Kongres Stanów Zjednoczonych nie zrobi absolutnie nic, aby zapobiec następnej tragedii".

(ph)