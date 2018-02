Jeden z uczniów szkoły średniej w Parkland na Florydzie włączył na Snapchacie transmisję na żywo w trakcie strzelaniny, w której zginęło 17 osób. Inni wysyłali SMS-y do przerażonych rodziców. Jedna z wiadomości jest wyjątkowo wzruszająca. "Jeśli z tego nie wyjdę cało – kocham cię i jestem wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobiłaś" – napisała Sarah Cresticelli do swojej mamy. Sprawca strzelaniny 19-letni Nikolas Cruz oddał się w ręce policji.

