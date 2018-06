Jednostka Lifeline z ponad 230 migrantami na pokładzie, która od ubiegłego piątku znajdowała się na Morzu Śródziemnym, dostała w końcu zgodę Malty na wejście do portu. Stało się tak, mimo wcześniejszego apelu rządu Włoch, o zbojkotowanie statku. Premier tego kraju, twierdzi, że rozmawiał telefonicznie z szefem rządu Malty i doszedł z nim do porozumienia ws. Lifeline. Migranci na statku czekali pięć dni na decyzję, co dalej ma się z nimi stać.

