Rząd Hiszpanii nawiązał kontakt z Maltą w celu udzielenia pomocy migrantom ze statku organizacji pozarządowej Lifeline, który być może popłynie na wyspę po tym, jak nie wpuściły go Włochy.

Szef włoskiego MSW Matteo Salvini w czwartek ogłosił, że Włochy nie wpuszczą do portu statku organizacji pozarządowej Lifeline, który wcześniej zabrał z morza ponad 200 migrantów. Zaapelował do Malty o to, by wpuściła jednostkę do swego portu.

Nielegalny statek Lifeline jest na wodach Malty z 239 migrantami. Ze względu na bezpieczeństwo załogi i pasażerów poprosiliśmy Maltę, by otworzyła porty - napisał szef MSW Matteo Salvini na Twitterze. Powtórzył w tym tekście swe zarzuty o tym, że jednostka bezprawnie posługuje się holenderską banderą.



Jasne jest - dodał- że potem ten statek będzie musiał zostać skonfiskowany, a załoga osądzona. Nigdy więcej na morzu, by przemycać ludzi - dodał szef włoskiego MSW.

Organizacja pozarządowa Lifeline odpowiedziała na zarzuty szefa MSW zapewniając: "Nasz statek pływa pod banderą Holandii". Zaprezentowała także dokumenty potwierdzające jego rejestrację.

Rzecznik Lifeline Axel Steier oświadczył we włoskim radiu: "Działamy przestrzegając prawa międzynarodowego". Wyraził nadzieję, że sytuacja statku z migrantami, znajdującego się obecnie "w połowie drogi między Libią a Maltą" zostanie wkrótce rozwiązana.

Do sprawy włącza się Hiszpania

Jesteśmy w kontakcie z Maltą, aby zaoferować pomoc humanitarną ludziom na statku, jeśli w najbliższych godzinach zajdzie taka potrzeba - poinformowała rzeczniczka hiszpańskiego rządu Isabel Celaa.

Hiszpania pomogła już migrantom z "Aquariusa"

Włoski okręt z migrantami z "Aquariusa" zawinął do Walencji Okręt włoskiej straży przybrzeżnej z 274 migrantami z "Aquariusa", statku organizacji pozarządowej SOS Mediterranee, dopłynął do Walencji. Władze włoskie zamknęły swoje porty przed "Aquariusem", na jego przyjęcie zgodziła się Hiszpania.

Hiszpania w ostatnich dniach przyjęła już jedną dużą grupę migrantów. Do kraju tego trafiło 629 osób ze statku "Aquarius" organizacji pozarządowej SOS Mediterranee, który także nie dostał zgody na zawinięcie do portu włoskiego.

Rządowe organizacje w Hiszpanii w piątek udzieliły pomocy innej grupie migrantów. 182 osoby na 18 pontonach próbowały przepłynąć do Hiszpanii przez Cieśninę Gibraltarską. Operacja wyławiania ich rozpoczęła się przed świtem i trwała dziewięć godzin. Cztery hiszpańskie statki odnalazły pontony ok. 32 kilometry na południowy zachód od miasta Tarifa. Wśród uratowanych było 166 mężczyzn, 14 kobiet i dwójka dzieci.