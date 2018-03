Wielka Brytania zamierza poruszyć kwestię ataku na byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala w rozmowach z sojusznikami z NATO. Poinformował o tym przedstawiciel brytyjskiego ministerstwa obrony Tobias Ellwood.

Nie możemy wybiegać naprzód, ale musimy mieć zdecydowaną odpowiedź i na ten temat będziemy rozmawiać z naszymi partnerami NATO - oświadczył Ellwood. Z kolei minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo Ben Wallace zapewnił, że Wielka Brytania "to potężne państwo, o silnej gospodarce, z silnymi sojusznikami, silnym wojskiem", które może podjąć "wiele" kroków odwetowych w przypadku ustalenia odpowiedzialności za próbę otrucia Skripala.



Jak zaznacza brytyjski "The Sunday Times", w związku ze sprawą Skripala podczas zaplanowanego na lipiec szczytu NATO może zostać poruszona kwestia wzmocnienia środków mających na celu powstrzymanie rosyjskiej agresji.



Jonatan Vseviov z ministerstwa obrony Estonii, będącej członkiem NATO, zapewnił, że sojusz poparłby Wielką Brytanię, gdyby okazało się, że za atakiem na byłego rosyjskiego szpiega w Salisbury stoi Moskwa. Takie międzynarodowe podejście jest bardzo rozsądne - powiedział gazecie "The Times.



W ramach środków odwetowych brytyjskie władze rozważają też wydalenie wysokiej rangi rosyjskich dyplomatów oraz nałożenie zakazów wjazdu do kraju i zamrożenie rachunków.



Rząd jest świadomy, że w przypadku zebrania niepodważalnych dowodów, potwierdzających udział rosyjskiego państwa w ataku chemicznym, brytyjska odpowiedź musi być zdecydowana - wskazuje "The Sunday Times". Jak zaznacza gazeta, może mieć to związek z głosami krytyki pod adresem władz za zbyt łagodną reakcję na zamordowanie Aleksandra Litwinienki, rosyjskiego szpiega otrutego w Londynie w 2016 r.



Wśród możliwych kroków odwetowych rozważany jest też bojkot tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jak pisze "The Sunday Times", władze prowadzą rozmowy z amerykańskimi i europejskimi sojusznikami w sprawie wspólnych środków odwetowych - dyplomatycznych, gospodarczych i wojskowych.



Brany pod uwagę jest także scenariusz, w którym z piłkarskich mistrzostw świata w Rosji w czerwcu i lipcu wycofana zostanie reprezentacja Anglii lub przynajmniej pojedzie bez towarzyszącej jej zazwyczaj delegacji politycznej.



"Times" zaznaczył, że w razie podjęcia takich kroków Brytyjczycy będą liczyli na to, że inne sojusznicze kraje, które zakwalifikowały się do turnieju, w tym Polska, postąpią podobnie. Jak podkreślono, taka decyzja mogłaby stanowić nawiązanie do wydarzeń z 1980 roku, kiedy 65 państw zbojkotowało Letnie Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w proteście przeciwko sowieckiej agresji na Afganistan.



Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii, oraz towarzysząca mu córka Julia zostali w ubiegłą niedzielę przyjęci w stanie krytycznym do szpitala, gdy stracili przytomność podczas pobytu w centrum handlowym w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu.



Środki paralityczno-drgawkowe - tzw. związki V - są wysoce toksycznymi środkami chemicznymi, które zakłócają pracę układu nerwowego i funkcji życiowych organizmu. Zatrucie następuje przede wszystkim poprzez drogi oddechowe i skórę.