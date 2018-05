Rząd Uzbekistanu wydał akt prawny, zakazujący pracy przymusowej. Od lat w Uzbekistanie uczniowie i pracownicy instytucji państwowych, takich jak szkoły i szpitale, byli wysyłani do zbierania bawełny czy sprzątania ulic.

Dokument nakłada na instytucje państwowe, w tym ministerstwo pracy, obowiązek podjęcia wszelkich środków, by zapobiec tym praktykom.

Pod presją międzynarodową w 2015 roku władze rzekomo przestały wykorzystywać do przymusowej pracy nieletnich.



W grudniu 2016 roku po śmierci Islama Karimowa, który twardą ręką rządził krajem od upadku ZSRR, urząd prezydenta Uzbekistanu objął Szawkat Mirzijojew. Podczas pierwszego roku sprawowania władzy Mirzijojew zrekonstruował rząd i polecił wprowadzenie reform gospodarczych.



Uzbekistan to jeden z największych eksporterów bawełny na świecie. Kraj eksportuje bawełnę m.in. do Chin, Bangladeszu, Turcji i Iranu. Zyski z uprawy bawełny stanowią ok. 25 proc. uzbeckiego PKB.