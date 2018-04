Holenderscy kick-bokserzy brutalnie pobili kelnerów w czeskiej Pradze, którzy zwrócili im uwagę, by nie pili własnego alkoholu w ogródku kawiarnianym. Napastnicy zostali zatrzymani dwa dni później przez policję na lotnisku, kiedy chcieli odlecieć do domu. Grozi im nawet 10 lat więzienia. Media ujawniają, że jeden ze sprawców pracuje w policji w Amsterdamie. Do Pragi Holendrzy przyjechali świętować zbliżający się ślub jednego z nich.

