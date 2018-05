Poniedziałkowe negocjacje strajkujących pilotów flagowego belgijskiego towarzystwa lotniczego Brussels Airlines z zarządem spółki zakończyły się wieczorem bez porozumienia. Oznacza to, że we wtorek strajk będzie kontynuowany.

Trzy czwarte lotów linii Brussels Airlines zostało w poniedziałek odwołanych na skutek strajku pilotów, którzy domagają się m.in. wyższych wynagrodzeń.

Negocjacje między przedstawicielami pilotów a kierownictwem Brussels Airlines rozpoczęły się rano. Wieczorem zostały zawieszone po tym, gdy strony nie osiągnęły porozumienia po całym dniu rozmów.



Powołując się na przedstawicieli działających w Brussels Airlines związków zawodowych agencja Belga podała, że rozmowy mają zostać wznowione w środę rano w głównej siedzibie firmy. Zdaniem związkowców, poniedziałkowe propozycje zarządu skierowane do pilotów były "słabe".



Linie Brussels Airlines nie chciały komentować w poniedziałek wieczorem efektów negocjacji.



Według gazety "La Libre", we wtorek, podobnie jak w poniedziałek, odwołanych może zostać również trzy czwarte lotów.



Konsekwencje strajku objęły ponad 60 tys. pasażerów. Brussels Airlines skontaktowały się z 55 tys. z nich; większość otrzymała nową rezerwację lotu, podczas gdy część podróżujących otrzyma zwrot pieniędzy za bilety.



Etienne Davignon, prezes spółki SN Airholding (właściciel prawie 100 proc. udziałów w Brussels Airlines) powiedział w poniedziałek, że obecnie trudno oszacować straty wynikające ze strajku, gdyż do końca nie wiadomo, ilu pilotów weźmie w nim udział; wstępnie ocenił je na 10 mln euro.





(nm)