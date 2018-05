Na środę Polski Związek Zawodowy Rolników zaplanował ogólnopolski protest, aby zwrócić uwagę m.in. na dyskryminację polskich producentów żywności. Wśród postulatów rolników są: zmniejszenie importu produktów spożywczych oraz wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez dzikie zwierzęta.

Protesty rolników przejdą przez całą Polskę / Piotr Bułakowski / Piotr Bułakowski, RMF FM

Protesty rolników będą miały różne formy. W województwie łódzkim blokowane będą drogi, w Białymstoku rolnicy mieli ustawić się przed Urzędem Wojewódzkim przy ulicy Mickiewicza.

Jedziemy przed urząd, bo czujemy się oszukani. Minister Jurgiel obiecał w listopadzie, że będą odszkodowania za zalania. Przekazano to wojewodzie i ministrowi Romanowskiemu, ale tylko wszyscy odbijają piłeczkę i nas oszukują, jak oszukują od 2015 roku - powiedział naszemu reporterowi Paweł Rogucki, rolnik ze wsi Rostołty w gminie Juchnowiec Kościelny.

Plany rolników pokrzyżowano przez tajemnicze znaki, które pojawiły się przed urzędem. Według protestujących - takie oznakowanie pojawiło się w nocy, po to, żeby protest był łagodniejszy. To są niezgodnie z przepisami ustawione znaki. Kiedy zadzwoniłem do Zarządu Dróg w Białymstoku, to urzędnicy powiedzieli "my tych znaków nie postawiliśmy". Wobec tego uznałem, że policja je stawiała. Funkcjonariusze się wypierają. Ale jakaś niewidzialna ręka te znaki postawiła - mówi przewodniczący protestu Stanisław Ojdana i dodaje: My nie chcemy tutaj utrudniać życia mieszkańców, ale chcemy w sposób doniosły protestować.



Rolnicy mają ze sobą syreny oraz armatki hukowe, które służą do odstraszania dzików. My ten huk słyszymy 24 godziny na dobę, niech też urzędnicy posłuchają - mówi jeden z rolników. Osoby, których plony zostały zniszczone przez dziki podkreślają, że armatki są skuteczne przez dzień, dwa. Potem zwierzęta się do nich przyzwyczajają, a armatki są nawet przewracane.

Związek Zawodowy Rolników podkreśla, że protest ma też na celu wywalczenie zmniejszenia importu produktów spożywczych z zagranicy. Chodzi głównie o warzywa i owoce. Rolnicy wskazują, że zagraniczni producenci nie są dobrze kontrolowani, ponad to w wielu regionach Polski uprawy nie są opłacalne.

To na razie strajk ostrzegawczy. W Białymstoku będzie około 20 ciągników. Niech minister zobaczy, że jak grzecznie jeździliśmy samochodami, to nic nie ustalono. Teraz jedziemy ciągnikami. Jak nie pomoże, będziemy blokowali drogi. Kilka lat temu, kiedy protestowaliśmy, minister Jurgiel przychodził do nas i pisał nam postulaty. Jak wypłacać odszkodowania, wybijać dziki. Niech teraz pokaże jak to robić, ma szansę. Przypominam, że ówczesny minister Sawicki dał nam na przedłużenie życia - mówi Rogucki. Protest w Białymstoku potrwa do godziny 16:00.

(nm)