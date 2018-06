Ekipy ratownicze poszukujące zaginionych od soboty w jaskini Tham Luang Nang Non w Tajlandii 12 chłopców i ich nauczyciela znaleźli ukryty w dżungli komin. Mają nadzieje, że szczelina jest alternatywnym wejściem do ciągnącego się przez kilka kilometrów systemu jaskiń. Grupa młodych piłkarzy i ich nauczyciel po zakończonym w sobotę treningu poszła zwiedzać jaskinię. Przed wejściem do groty znaleziono rowery i plecaki chłopców, ale ślad po nich zaginął. Ratownicy podejrzewają, że opady gwałtownego deszczu monsunowego sprawiły, że woda odcięła im drogę powrotną.

REKLAMA