Amerykańska policja zatrzymała 19-letniego studenta, który zabił swych rodziców. Przyjechali oni, aby zabrać go na tygodniowe wiosenne ferie.

Do zabójstwa doszło w kampusie uniwersytetu w Mount Pleasant w stanie Michigan. Uniwersytet zidentyfikował dwie ofiary jako rodziców studenta - matkę Divę Davis i ojca Jamesa Davisa seniora, zatrudnionego na niepełnym etacie w policji w Bellwood na przedmieściach Chicago.



Według porucznika policji Larry'ego Klausa, z nagrania wideo wynika, że James Eric Davis junior uciekł na piechotę po zastrzeleniu rodziców. Miał na sobie bluzę z kapturem, ale w czasie ucieczki pozbył się części ubrania.



Klaus dodał, że student został w czwartek wieczorem przewieziony do szpitala w kampusie z powodu kłopotów zdrowotnych, prawdopodobnie po przedawkowaniu narkotyku.



Na uniwersytecie w Mount Pleasant studiuje ok. 20 tys. osób. Uczelnia znajduje się ok. 2 godziny jazdy na północny zachód od Detroit.



Do tragedii na uczelni doszło zaledwie dwa tygodnie po strzelaninie w liceum Marjory Stoneman Douglas w Parkland na Florydzie, w wyniku której zginęło 17 osób. Sprawcą masakry był 19-letni były uczeń szkoły Nicolas Cruz. Wydarzenie sprowokowało ponowną dyskusję w USA na temat zacieśnienia kontroli dostępu do broni palnej.



W szkołach amerykańskich doszło już w tym roku do 12 strzelanin.

(j.)