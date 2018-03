Dwie osoby zginęły w wyniku strzałów na kampusie uczelni Central Michigan University w Mount Pleasant w stanie Michigan - jak poinformowała policja. Sprawca znajduje się na wolności.

Do strzelaniny doszło w akademiku w wyniku eskalacji "sytuacji o charakterze domowym", a ofiary nie były studentami uczelni - poinformowała policja. Według władz uczelni nie doszło do żadnych innych obrażeń.



Podejrzany 19-latek jest nadal na wolności i jest poszukiwany przez policję.



Studenci poproszeni zostali o schronienie się, a uczelnię zamknięto. Również w innych szkołach w Mount Pleasant zamknięto drzwi i nikomu nie wolno wejść do budynków.



Informację o strzelaninie przekazał uniwersytet na swoim profilu na Facebooku ok. godz. 9.30 rano czasu miejscowego (15.30 czasu polskiego). Studenci otrzymali też automatyczne powiadomienie na telefon. Do incydentu doszło w ostatnim dniu przed feriami wiosennymi.



Na uniwersytecie w Mount Pleasant studiuje ok. 20 tys. osób. Uczelnia znajduje się ok. 2 godziny jazdy na północny zachód od Detroit.



Do tragedii na uczelni doszło zaledwie dwa tygodnie po strzelaninie w liceum Marjory Stoneman Douglas w Parkland na Florydzie, w wyniku której zginęło 17 osób. Sprawcą masakry był 19-letni były uczeń szkoły Nicolas Cruz. Wydarzenie sprowokowało ponowną dyskusję w USA na temat zacieśnienia kontroli dostępu do broni palnej.



W szkołach amerykańskich doszło już w tym roku do 12 strzelanin.