​W Cassino we Włoszech w odpowiedzi na apel burmistrza i w związku z polemiką nie odbędzie się zapowiedziana na niedzielę ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej w miejscu dowództwa niemieckich spadochroniarzy uczestniczących w bitwie o Monte Cassino. Wcześniej inicjatywę tę potępiły władze regionu Lacjum oraz włoskie stowarzyszenie partyzantów. Decydujący głos miał w tej sprawie burmistrz miasta Cassino Carlo Maria D'Alessandro apelując na kilka godzin przed ceremonią o jej zawieszenie.

Klasztor na Monte Cassino / Leszek Szymański / PAP

Każda inicjatywa, która może urazić pamięć oraz wrażliwość naszego miasta musi zostać zawieszona - oświadczył cytowany przez włoskie media. Informowały one od soboty o polemice, jaką wywołał pomysł, interpretowany jako chęć uczczenia hitlerowskich żołnierzy spod Monte Cassino.

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia - stowarzyszenie miejscowej branży hotelarskiej wraz z niemiecką organizacją spadochroniarzy tłumaczyli wcześniej, że ma to być "ostrzeżenie" i wyraz "pamięci o ofiarach absurdu i przemocy wojny" wszystkich cywilów i wojskowych poległych w bitwie o wzgórze.



Według organizatorów ceremonii inicjatywa jest "wyrazem pragnienia i potrzeby pojednania z ludnością, przede wszystkim, by dzielić cierpienie z powodu ofiar zarówno po stronie alianckiej, jak i niemieckiej i by uniknąć powtórzenia się nikczemnych masakr".



Pomysłodawcy zapewnili, że inicjatywa ta nie ma "wymowy politycznej", a decyzję o niej podjęto po "głębokiej refleksji, której towarzyszyło zdecydowane potępienie nazizmu i faszyzmu".



Oburzenie i zaniepokojenie wyraził natychmiast przewodniczący władz stołecznego regionu Lacjum Nicola Zingaretti. To niepokojący gest, rana zadana pamięci o wojnie o wyzwolenie - ocenił w sobotę.



Nie mogę nie potępić tej inicjatywy - stwierdził polityk włoskiej centrolewicy.



To zniewaga dla pamięci o wojnie - oświadczył rzymski oddział Stowarzyszenia Partyzantów i ich rodzin. Jesteśmy gotowi złożyć zawiadomienie w tej sprawie - zadeklarowała organizacja kombatancka.



W niedzielę, na kilka godzin przed popołudniową ceremonią poinformowano o tym, że się ona nie odbędzie.

(ph)