Trwa walka o uratowanie 12 nastolatków i ich trenera uwięzionych od 10 dni w jaskini Tham Luang Nang Non na północy Tajlandii. Wczoraj - po 9 dniach poszukiwań - udało się odnaleźć chłopców i trenera. Znajdują się na małej, suchej półce skalnej. Na razie nie można jednak wydobyć ich na powierzchnię. Droga powrotna jest bowiem zalana.

Odnalezieni chłopcy / ROYAL THAI ARMY HANDOUT / PAP/EPA

Ratownicy podkreślają, że to niezwykle trudna akcja. Aby wydostać się na powierzchnię, chłopcy musieliby bowiem nauczyć się nurkować. To jednak byłaby bardzo ryzykowna operacja. Woda w jaskini jest bowiem zamulona, panują tam ciemności. Dla kogoś, kto nie jest doświadczonym nurkiem, przepłynięcie tej trasy jest niemal niewykonalne.

Drugi scenariusz - na razie bardziej prawdopodobny - zakłada, że chłopcy i ich opiekun pozostaną w jaskini nawet cztery miesiące - do czasu opadnięcia wody. Na razie bowiem próby wypompowywania jej nie przynoszą rezultatu. W tym czasie nastolatkom i trenerowi miałaby być dostarczana żywność i picie. Do chłopców i ich opiekuna ma zostać także wysłany lekarz. Ma on sprawdzić, w jakim są stanie.

Chłopców odnalazło wczoraj dwóch brytyjskich nurków-ratowników. Podkreślali, że są bardzo głodni. Pytali, kiedy będą w stanie opuścić jaskinię. Nurkowie zapewnili ich, że wkrótce nadejdzie pomoc i wrócą po nich. Ok, do zobaczenia jutro - powiedział jeden z nastolatków.

Poszukiwania chłopców trwały 9 dni. Włączyło się w nie ok. tysiąca osób - w tym ratownicy z USA I Wielkiej Brytanii. Najmłodszy z poszukiwanych ma 11 lat. Najstarszy - 16. Ich opiekunem jest 25-letni trener lokalnej drużyny piłki nożnej. Zwiedzali jaskinię, gdy nagle drogę powrotną odcięła im ulewa, która zalała korytarze jaskini.

Zaginieni w tajlandzkiej jaskini chłopcy odnalezieni żywi po dziewięciu dniach poszukiwań Associated Press/TVN24/x-news /

(mpw)