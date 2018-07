Niedźwiedź polarny zaatakował mężczyznę podczas jego wizyty na jednej z wysp należących do archipelagu arktycznego Kanady - Sentry Island. 31-latek chronił swoje dzieci, nie przeżył starcia ze ssakiem - podaje CNN.

Zdjęcie ilustracyjne / E. Hummel / PAP/DPA

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek. Mężczyzna przebywał na Sentry Island - popularnej wśród rybaków wyspie w zatoce Hudsona. 31-letni Aaron Gibbons pojechał tam z dwiema córkami.

W chwili, gdy zobaczył niedźwiedzia i zorientował się, że zbliża się do nich, nakazał dzieciom szybko uciekać. On sam został na miejscu, by odwrócić uwagę niebezpiecznego ssaka. Niestety nie udało mu się przeżyć ataku. Niedźwiedzia zastrzelił inny mężczyzna, który zjawił się tam chwilę później.