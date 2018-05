Nagi mężczyzna groził, że na lotnisku Daytona na Florydzie wybuchnie bomba. Funkcjonariusz poraził go paralizatorem, ponieważ ignorował polecenia policjantów.

Nagi mężczyzna groził, że lotnisko na Florydzie wyleci w powietrze. Policjant poraził go paralizatorem i obezwładnił Storyful/x-news

Mężczyzna powiadomił policję, że na terenie terminalu lotniska na Florydzie jest bomba. Obiekt ewakuowano, potem wkroczyli funkcjonariusze z psami przeszkolonymi do wykrywania materiałów wybuchowych. Wcześniej mężczyzna rozebrał się w toalecie. Policja poinformowała, że był pod wpływem narkotyków.

Akcja zatrzymania podejrzanego została nagrana kamerą przyczepioną do munduru jednego z policjantów. Funkcjonariusz rozkazał, by mężczyzna położył się twarzą do ziemi.

Podejrzany zignorował polecenie, wtedy został porażony paralizatorem. Następnie funkcjonariusz zapytał, jakimi środkami się odurzył i wezwał karetkę.

