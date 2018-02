Wydalony z Ukrainy do Polski były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili przebywa w Holandii - podała holenderska agencja prasowa ANP. Agencji Reutera nie udało się skontaktować z MSZ Holandii, by potwierdzić te doniesienia.

Micheil Saakaszwili / Jacek Turczyk / PAP

Saakaszwili został wydalony z Ukrainy w poniedziałek po wcześniejszej decyzji sądu apelacyjnego w Kijowie, który odrzucił wniosek o jego ochronę przed możliwą ekstradycją do Gruzji.

W 2017 roku Saakaszwili został pozbawiony nadanego mu przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę obywatelstwa tego państwa. W tym czasie były prezydent Gruzji znajdował się za granicą. We wrześniu ubiegłego roku Saakaszwili przedostał się na Ukrainę z terytorium Polski, nielegalnie przekraczając ukraińską granicę.



Saakaszwili otrzymał obywatelstwo Ukrainy w 2015 roku, by objąć stanowisko szefa administracji obwodowej w Odessie na południu kraju. Odszedł z tej posady w listopadzie 2016 roku, oskarżając Poroszenkę o wspieranie klanów korupcyjnych. Następnie założył na Ukrainie partię Ruch Nowych Sił, która domaga się wcześniejszych wyborów parlamentarnych i nawołuje do impeachmentu Poroszenki.