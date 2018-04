​Stany Zjednoczone potwierdziły, że dostarczyły na Ukrainę przeciwpancerne pociski kierowane Javelin oraz ich wyrzutnie - doniosła w poniedziałek ukraińska redakcja Radio Swoboda, powołując się na przedstawiciela Departamentu Stanu.

Zestaw Javelin w czasie ćwiczeń / Sgt. Michelle Reif/Newscom / PAP/EPA

Zostały już dostarczone - poinformował niewymieniony z nazwiska urzędnik w odpowiedzi na zapytanie redakcji.

Rząd USA zapowiadał już w grudniu 2017 roku, że dostarczy Ukrainie broń defensywną. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mówił wówczas, że amerykańska broń posłuży do "ochrony ukraińskich żołnierzy i cywilów". Moskwa natomiast oświadczyła, że przyczyni się to jedynie do podsycenia walk we wschodniej Ukrainie.



Na początku marca Departament Stanu USA zawiadomił Kongres, że zamierza sprzedać Ukrainie przeciwpancerne pociski kierowane Javelin i ich wyrzutnie wartości 47 mln dolarów. W liście do Kongresu Departament Stanu informował, że plany dotyczą sprzedaży 37 wyrzutni ze stanowiskami dowodzenia oraz 210 pocisków.



W opublikowanym wtedy oddzielnie komunikacie Pentagonu stwierdzono, że "system Javelin pomoże Ukrainie w tworzeniu jej długoterminowego potencjału obronnego dla obrony jej suwerenności i integralności terytorialnej poprzez zaspokajanie potrzeb jej obrony narodowej".



Pentagon podkreślił, że proponowana sprzedaż nie zmieni równowagi wojskowej w regionie.



Konflikt ze wspieranymi przez Moskwę separatystami na wschodzie Ukrainy trwa od wiosny 2014 roku. Ocenia się, że w wyniku walk zginęło tam ponad 10 tys. ludzi.

(ph)