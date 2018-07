​Oryginał mapy Stumilowego Lasu, w którym toczą się przygody Kubusia Puchatka i jego przyjaciół, został we wtorek sprzedany za 571 tys. dolarów na aukcji w londyńskim domu Sotheby's. To rekord za oryginał książkowej ilustracji. Rysunek Ernesta H. Sheparda, który ilustrował książki Alana Alexandra Milne'a o Kubusiu Puchatku, sprzedano za kwotę niemal trzykrotnie wyższą od szacunkowej.

Zdjęcie ilustracyjne / ARMANDO ARORIZO / PAP/EPA

Poprzednio na aukcji w 1970 roku za tę samą mapę, pozostającą w rękach prywatnych, zapłacono 1700 funtów (2254 USD). A za pierwszym razem, kiedy w 1968 roku trafiła na aukcję, sprzedano ją za 650 funtów (ponad 860 USD).

Szkic z 1926 roku ukazuje okolice między chatką Puchatka a domem Krzysia, z drzewem, na którym są pszczoły, innym - gdzie mieszka Sowa Przemądrzała, i z "Ponurym Zakątkiem Kłapouchego wilgotnym i smutnym". Rysowany jest jakby zrobił go mały chłopiec - przyjaciel Puchatka, Krzyś, z literówkami, błędami, a podpisany w następujący sposób: "Rysowałem ja i Pan Shepard pomug mi" (ang. Drawn by me and Mr. Shepard helpd).

Opowieści o Puchatku miały za tło okolice wzorowane na Cotchford Farm, dużym domu, który pisarz kupił w 1925 roku na skraju lasu Ashdown w angielskim hrabstwie East Sussex. To właśnie Ashdown Forest stał się Stumilowym Lasem (ang. Hundred Acre Wood, dosł. Las Stuakrowy), w którym toczą się przygody Kubusia Puchatka i jego przyjaciół.



Ilustracje Sheparda przyczyniły się do popularności bohaterów opowieści Milne'a i same w sobie stały się chętnie powielanymi motywami, a ich oryginały rosły w cenę.



Cztery lata temu rysunek w tuszu ukazujący zabawę opisaną w "Chatce Puchatka" w misie-patysie, czyli patyczki rzucane z jednej stronu mostu i wypływające po drugiej stronie, ustanowił ówczesny rekord. Sprzedano go wtedy za 314 500 funtów (ponad 417 tys. USD).



Jak powiedział specjalista z działu książek w domu Sotheby's, wtorkowa aukcja "odzwierciedla fakt, że ludzie po prostu zakochują się w dziełach A.A. Milne'a i E.H. Sheparda. Ta mapa jest częścią definicji świata Kubusia Puchatka. I czy będzie to poprzez książkę, czy animowaną wersję disneyowską, mapa do tego świata wprowadza. To pierwsza rzecz, z jaka się stykasz. I to ma rezonans". Także stare polskie wydania Kubusia Puchatka miały mapę na wyklejce okładki.



Na wtorkowej aukcji sprzedano także cztery inne ilustracje do Kubusia Puchatka. Łącznie za rysunki Sheparda we wtorek uzyskano 917 500 tys. funtów (prawie 1,2 mln USD).



Kubuś Puchatek wziął się z opowiadań o pluszowej zabawce, misiu Edwardzie, które ojciec do poduszki opowiadał Krzysiowi, swojemu synkowi. Ale choć Edward był zabawką Krzysia, kupioną na jego pierwsze urodziny, rysunkowego Puchatka Shepard oparł na wyglądzie misia Growlera, którym bawił się jego własny synek. Ale reszta postaci wzorowana była na zabawkach Krzysia.



Shepard tak bardzo pokochał stworzone razem z Milne'em postacie, że kolejne ilustracje do dalszych wydań robił do końca życia; zmarł w wieku 96 lat w 1976 roku.



"Kubuś Puchatek" wydany został w Londynie 14 października 1926 roku. Dwa lata później ukazał się jego dalszy ciąg - "Chatka Puchatka". Od tego czasu książeczki przetłumaczono na niemal wszystkie języki, łącznie z łaciną, a wydano w milionach egzemplarzy.



Niedawno Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie pokazywało wystawę poświęconą Kubusiowi Puchatkowi, gdzie jedną z atrakcji była scenografia: ogromne, wysokie na pięć metrów ręcznie malowane fragmenty Stumilowego Lasu.

