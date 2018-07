​Mieszkająca we Włoszech, urodzona w Niemczech pisarka polskiego pochodzenia Helena Janeczek otrzymała najbardziej prestiżową włoską nagrodę literacką Premio Strega. To pierwsza od 15 lat kobieta uhonorowana nagrodą, wręczaną od 1947 roku.

Pisarka Helena Janeczek otrzymała prestiżową nagrodę. / Mimmo Frassineti / PAP/Photoshot

Pisarka została nagrodzona za książkę "Dziewczyna z Leicą", opowiadającą o niemieckiej fotografce Gerdzie Taro (1910-1937), urodzonej w rodzinie polskich Żydów. Zmarła z ran odniesionych w wypadku na froncie podczas hiszpańskiej wojny domowej. Przeszła do historii jako pierwsza reporterka, która zginęła na froncie w czasie pracy.

Nie przypominam Gerdy Taro - powiedziała laureatka nagrody, wręczonej w czwartek wieczorem w Rzymie. Helena Janeczek dodała: "Ona urodziła się odważna, ja nauczyłam zdobywać się na odwagę".



Nie chciałabym, aby minęło następnych 15 lat zanim wygra następna kobieta - podkreśliła pisarka. We Włoszech są znakomite pisarki - dodała.



"Dziewczyna z Leicą" to szósta książka Janeczek, mieszkającej we Włoszech od ponad 30 lat. W 2010 roku wydała "Jaskółki z Monte Cassino", która przedstawia historię walk o wzgórze z udziałem żołnierzy z kilku kontynentów: Polaków, Amerykanów, Anglików, Hindusów, Nepalczyków i Maorysów z Nowej Zelandii.



W lutym tego roku Helena Janeczek była gościem Instytutu Polskiego w Rzymie w czasie wieczoru poświęconego Gustawowi Herlingowi- Grudzińskiemu. Mówiła o tomie jego wspomnień "Inny świat".