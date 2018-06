​8-letni chłopiec z Belgii skończył właśnie szkołę średnią - razem ze swoim 18-letnimi kolegami i koleżankami. Po wakacjach wybiera się na uniwersytet. Jego iloraz inteligencji wynosi 145 - informuje BBC.

Laurent Simons jest synem Belga i Holenderki. Jak informują jego rodzice - iloraz inteligencji 8-latka wynosi 145. Dyplom szkoły średniej odbierał z klasą 18-latków. 6-letni program nauczania zaliczył w 1,5 roku. Po dwumiesięcznych wakacjach 8-latek rozpocznie naukę na uniwersytecie.

W rozmowie z belgijskim radiem RTBF Laurent powiedział, że jego ulubionym przedmiotem jest matematyka, ponieważ "jest tak rozległa, istnieją statystyki, geometria, algebra". Przyznał, że rozważał, by zostać chirurgiem albo astronautą, ale w tej chwili bardziej ciągnie go do komputerów.

Gdyby jutro postanowił zostać stolarzem, nie byłoby to dla nas problemem, o ile jest szczęśliwy - powiedział ojciec 8-latka. Dodał, że kiedy Laurent był młodszy męczył się bawiąc się z rówieśnikami. Nie był też szczególnie zainteresowany zabawkami.





(ak)