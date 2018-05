Baskijska separatystyczna organizacja terrorystyczna ETA upubliczniła datowany na 16 kwietnia list, w którym ogłasza swoją decyzję o zakończeniu działalności i całkowitym rozwiązaniu struktur. ETA to akronim "Euskadi ta Askatasuna", co po baskijsku znaczy: "Baskijska ojczyzna i wolność". Organizacja usiłowała terrorystycznymi atakami doprowadzić do powstania niezależnego państwa na terenie północnej Hiszpanii i południowej Francji. W czasie swojej działalności zbrojnej pozbawiła życia setki ludzi.

