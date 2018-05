Podwójne święto ma dzisiaj Izrael, Palestyńczycy - podwójny pretekst do demonstrowania gniewu. 70 lat temu proklamowano powstanie Państwa Żydowskiego. I właśnie w tym szczególnym na Izraelczyków dniu będzie miało miejsce szczególne wydarzenie: oficjalne przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo napięta. Ugrupowania palestyńskie zapowiadają masowe protesty, Izrael wysyła na granice z Autonomią Palestyńską dodatkowe oddziały wojska, a lotnictwo tego kraju rozrzuca ulotki z apelem, by Palestyńczycy nie zbliżali się do muru odgradzającego państwo żydowskie od Strefy Gazy. Z kolei w samej Jerozolimie ulice patrolują dwa tysiące policjantów.

Jerozolima jest dzisiaj biało-niebiesko-czerwona, bowiem na ulicach - od centrum po peryferie - powiewają flagi Izraela i Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy fetują również prezydenta USA Donalda Trumpa, który podjął decyzję o tym, że Waszyngton uzna Jerozolimę za stolicę państwa żydowskiego

