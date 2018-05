Amerykańskie media zapowiadają zwrot w sprawie Harveya Weinsteina - producenta filmowego oskarżanego przez wiele kobiet o molestowanie seksualne. Mężczyzna ma oddać się w ręce nowojorskiej policji.

Harvey Weinstein / ARNOLD JEROCKI / PAP/EPA



O tym, że Weinstein ma w piątek oddać się w ręce policji i prawdopodobnie trafić do aresztu, pisze m.in. "New York Times". Gazeta powołuje się na anonimowe źródła w służbach mundurowych. O sprawie pisze również CNN. Stacja skontaktowała się z adwokatem Weinsteina - Benjamin Brafman odmówił skomentowania tych doniesień.



Weinstein został oskarżony przez wiele kobiet o molestowanie seksualne i gwałty. Te sprawy badane są m.in. w Londynie, Los Angeles i Nowym Jorku. Producent nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został usunięty z założonego przez siebie przedsiębiorstwa filmowego i z przyznającej Oscary Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej.



