​Osiem kobiet oskarżyło aktora Morgana Freemana o molestowanie lub niewłaściwe zachowanie - informuje telewizja CNN. Kolejne osoby potwierdziły, że były świadkami nieprzyzwoitych wybryków aktora.

Morgan Freeman / JIM RUYMEN / PAP/EPA

Jedna z kobiet wyznała, że podczas pracy nad filmem "W starym, dobrym stylu", Freeman głośno komentował jej figurę i ciągle próbował ją dotykać, nie pytając jej o zdanie. Wielokrotnie próbował też podnieść jej spódnicę, "by zobaczyć, czy ma bieliznę".

80-letni aktor miał także sobie pozwalać na takie zachowania nie tylko na planie filmowym, ale też w biurze swojej firmy producenckiej Revelations Entertainment.

Komentował nasz wygląd, nasze ciała - opowiada jedna z poszkodowanych. Wiedzieliśmy, że jak będzie w pobliżu, to żadna nie może mieć bluzki podkreślającej piersi, ani niczego obcisłego - dodaje. Żadna z kobiet nie zgłaszała tego wcześniej, gdyż wszystkie obawiały się o swoją pracę.

Jedna ze współpracownic Freemana wspomina, że kiedy go poznała, aktor obejrzał ją, po czym zapytał: Jak podchodzisz do sprawy molestowania seksualnego?

Inni współpracownicy opowiadają, że Freeman często zachowywał się jak "obrzydliwy wujek". Raz widziałem, jak podszedł do stażystki i zaczął ją masować. Cała się zaczerwieniła i próbowała się wyswobodzić - opowiada.

CNN zauważa także, że podczas śledztwa dziennikarze zwrócili się do dziesiątek osób, które pracowały z Freemanem. Niektórzy z nich nie zaobserwowali żadnego niewłaściwego zachowania ze strony aktora.

Aktor w odpowiedzi na te oskarżenia wystosował przeprosiny. Ktokolwiek, kto mnie zna lub ze mną pracował wie, że nie jestem kimś, kto chce kogoś obrazić lub sprawić, że ktoś poczuje się niekomfortowo - napisał Freeman w oświadczeniu przesłanym do magazynu "Variety". Przepraszam każdego, kto poczuł przez mnie dyskomfort - nie było to nigdy moim celem - podkreślił.

Jesienią 2017 roku "The New York Times" i "The New Yorker" opublikowały artykuły dotyczące producenta Harveya Weinsteina, który molestował i gwałcił aktorki oraz inne współpracownice.

Oskarżenia przeciwko Weinsteinowi były okazją do zorganizowania na szeroką skalę publicznej kampanii przeciwko oprawcom seksualnym. Amerykańskie media opisywały nieodpowiednie zachowanie innych znanych aktorów, reżyserów, dziennikarzy.