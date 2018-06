Żandarmeria wszczęła dochodzenie, by wyjaśnić tajemnicza aferę w Bretanii we Francji. Ponad 450 martwych rekinów znalezionych zostało w rybackiej sieci, którą fale wyrzuciły na brzeg w okolicy miejscowości Sillon de Talbert. Wszystkie rekiny miały od 80 centymetrów do półtora metra długości.

