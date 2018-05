W październiku w Krakowie odbędzie się International Green Film Festival (IGFF). To międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej, to święto kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają uczniów krakowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Dlatego - jeśli lubisz kręcić filmy i interesujesz się tematyką ekologiczną, do 20 czerwca zgłoś swoje pięciominutowe dzieło do konkursu.

