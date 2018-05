Na Filipinach odbyło się pokazowe niszczenie zarekwirowanych motocykli z przemytu. W wydarzeniu wziął udział prezydent kraju Rodrigo Duterte. Polityk jest znany z umiłowania do pojazdów o dwóch kołach. Jedną ze zniszczonych maszyn był legendarny Harley Davidson. "Gdy koparka zgniotła tego Harleya, to pękło mi serce. Co za marnotrawstwo" - skomentował Duterte. Łączna wartość zniszczonych maszyn szacowana jest na 640 tysięcy dolarów. W lutym filipińska służba celna zniszczyła 20 luksusowych samochodów o łącznej wartości przekraczającej milion dolarów.

REKLAMA