​Facebook pracuje nad nowym narzędziem do ochrony prywatności użytkowników, które pozwoli im skasować historię przeglądania - poinformował we wtorek twórca tego portalu społecznościowego Mark Zuckerberg.

Na swoim koncie Zuckerberg dodał, że nowa funkcja o nazwie "czysta historia" (ang. clear history) będzie omawiana na rozpoczynającej się dorocznej konferencji Facebooka, F8.

Ta funkcja da użytkownikowi wgląd w strony internetowe i aplikacje, które przysyłają nam informacje, gdy on z nich korzysta, pozwoli mu skasować te informacje ze swojego konta i wyłączyć możliwość przechowywania tych informacji powiązanych z jego kontem - napisano na blogu Facebooka.



Zuckerberg porównał nowe narządzie do czyszczenia plików cookie w zwykłej przeglądarce internetowej. Zastrzegł, że może się to wiązać z niedogodnościami w korzystaniu z Facebooka, np. wymagając rekonfiguracji pewnych ustawień.

Prace nad nowym narzędziem mają potrwać kilka miesięcy.



Firmy technologiczne znalazły się w ogniu krytyki, gdy w marcu wyszło na jaw, że firma Cambridge Analytica bezprawnie wykorzystała dane z nawet 87 mln kont Facebooka i użyła ich do profilowania propagandowych reklam ukierunkowanych na określone grupy użytkowników podczas prezydenckiej kampanii wyborczej w USA z 2016 roku.



W związku ze skandalem Zuckerberg był przesłuchiwany w Kongresie USA, a w maju - według niepotwierdzonych dotąd doniesień - ma stanąć przed Parlamentem Europejskim.

(ph)