​Co najmniej sześć osób zginęło, a 20 zostało rannych w wyniku erupcji Wulkanu Ognia w Gwatemali, do której doszło w niedzielę - podał Reuters. Wiele osób uznaje się za zaginione. Pas startowy międzynarodowego lotniska "La Aurora" w stolicy kraju został wyłączony z ruchu.

Jak podało EFE, pas lotniska został zamknięty z powodu opadów materiałów wulkanicznych, które pokryły pas na całej długości i szerokości.

Dyrekcja Generalna ds. Lotnictwa Cywilnego poinformowała na swym oficjalnym koncie na Twitterze, że zamknięcie pasa podyktowane jest troską o zapewnienie bezpieczeństwa.



Erupcja wulkanu Fuego jest najsilniejszą zarejestrowaną erupcją w ostatnich latach - podał w oświadczeniu Krajowy Instytut Sejsmologii i Wulkanologii. Wulkan wyrzuca słupy popiołów na wysokość 10 tys. metrów.



Goście i pracownicy klubu golfowego "La Reunion" znajdującego się w okolicy kolonialnego miasta Antigua zostali ewakuowani.



Jak informowały wcześniej miejscowe władze, co najmniej 300 osób musiało opuścić tereny gospodarstw znajdujących się w pobliżu wulkanu.



W niedzielę doszło do drugiej w bieżącym roku erupcji liczącego 3763 metry wysokości Volcan de Fuego, czyli Wulkanu Ognia, znajdującego się w odległości ok. 50 km od stolicy Gwatemali.



Według gwatemalskiego Krajowego Instytutu Sejsmologii i Wulkanologii wulkan wytwarza potoki piroklastyczne, czyli gorejące chmury gazów wulkanicznych, popiołów i okruchów skalnych, które opadają wzdłuż zboczy wulkanu.



Kolos wśród środkowoamerykańskich wulkanów, nieprzerwanie aktywny co najmniej od czasów konkwisty, znajduje się w górskim departamencie Quezaltenango.



Niezbyt daleko stąd, na płaskowyżu o tej samej nazwie, na wysokości 2 tys. metrów nad poziomem morza, św. Jan Paweł II celebrował 6 marca 1983 roku mszę świętą dla pół miliona wiernych - w większości gwatemalskich Indian, przybyłych tu na spotkanie z papieżem z całej Gwatemali.

