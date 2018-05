Na wyspie Hawaii, znanej jako Big Island doszło do kolejnych erupcji wulkanu, a szeroki strumień lawy dotarł do elektrowni geotermalnej - podał w poniedziałek The Australian. Potencjalne zagrożenie nie jest znane - powiedział szef agencji zarządzania kryzysowego.

/Bruce Omori/Paradise Helicopters /PAP/EPA

