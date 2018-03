​Przywódca włoskiej centroprawicy Silvio Berlusconi w wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" oświadczył po wyborach, że centroprawica powinna stworzyć rząd z premierem Matteo Salvinim, liderem Ligi Północnej na czele.

W opublikowanej w środę rozmowie Berlusconi zadeklarował, że wspiera kandydata na premiera, lidera Ligi Północnej Matteo Salviniego.

Odnosząc się do faktu, że kierowany przez niego blok centroprawicy nie zdobył większości, Berlusconi podkreślił: Nie mogę powiedzieć, że jestem całkowicie rozczarowany. Miliony Włochów po raz kolejny okazały mi zaufanie.

Były trzykrotny premier stwierdził, że sukces koalicji "pozwoli zmienić politykę rządzenia Włochami w tych latach i zrealizować wielkie zobowiązania podjęte w kampanii". W tym kontekście wymienił obniżenie podatków, kontrolę nad imigracją, wsparcie dla najuboższych i większe zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Włochy potrzebują jak najszybciej rządu, a on musi reprezentować koalicję, która zwyciężyła w wyborach - zaznaczył lider Forza Italia.

Tą koalicją jesteśmy my, a nie Ruch Pięciu Gwiazd - dodał odnosząc się do ugrupowania, które otrzymało 32 proc. głosów, czyli o ok. 5 punktów procentowych mniej niż jego koalicja.

Silvio Berlusconi wyraził nadzieję, że znajdą się siły parlamentarne, które poprą gabinet jego bloku.

Teraz lojalnie wesprzemy próbę utworzenia rządu przez Salviniego; jestem pewien, że mu się to uda - ogłosił.

Jako lider Forza Italia działam, by go wspierać, by zagwarantować spójność koalicji i dotrzymać naszych zobowiązań wobec wyborców - wyjaśnił.

Zdaniem Berlusconiego, porażka Partii Demokratycznej w wyborach "odzwierciedla kryzys lewicy w całej Europie, bo pozbawiona jest ona idei na XXI wiek".