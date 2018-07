Służby ratunkowe wyciągnęły już dzisiaj trzech chłopców z zalanej jaskini w Tajlandii, gdzie utknęła grupa młodych piłkarzy i ich trener. Rano rozpoczął się ostatni etap akcji ratunkowej. Do groty zeszło 19 członków ekipy.

Akcja ratunkowa w Tajlandii / CHIANG RAI PR OFFICE / PAP/EPA

Służby zapewniały wcześniej, że pięć osób, które utknęło w jaskini zostanie wyniesionych jednocześnie. Mamy nadzieję, że dzisiaj będziemy szybsi niż wcześniej i że wyciągniemy wszystkich w tym samym czasie - powiedział szef misji ratunkowej Narongsak Osottanakorn.

W jaskini pozostają dwie osoby.

Lekarz zajmujący się uratowanymi już chłopcami powiedział z kolei, że wyniki badań nastolatków będą znane do 48 godzin. (Fizyczny i psychiczny) stan zdrowia wszystkich ośmiu uratowanych chłopców jest dziś dobry, żaden z nich nie ma gorączki - poinformował przedstawiciel resortu zdrowia Jesada Chokedamrongsuk. Obecnie nie ma żadnych niepokojących oznak, wszyscy (uratowani) są bezpieczni - zapewnił.

Z kolei główny inspektor w ministerstwie Thongchai Lertwilairatanapong podał do wiadomości, że wstępne badania krwi chłopców wykazały, że "wszyscy mają oznaki infekcji". Dodał, że grupa zostanie w szpitalu na obserwacji jeszcze około tygodnia. Dwóch chłopców może mieć zapalenie płuc, jednak już dostają antybiotyki.

Po pobycie w jaskini chłopcy wciąż są głodni, ale podawane im są głównie łagodne, łatwe do trawienia potrawy. Przedstawiciele ministerstwa zdrowia ujawnili, że gdy kilku chłopców poprosiło o chleb z czekoladą, lekarze mimo wszystko ustąpili i spełnili ich prośbę.

23 czerwca 12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat z jednej drużyny piłkarskiej i ich trener weszli do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Kompleks jaskiń ciągnie się tam przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie, a w porze deszczowej często zalewa je woda.



Zaginionych w jaskini odnaleziono żywych 2 lipca, po dziewięciu dniach poszukiwań.

W niedzielę udało się z jaskini uratować czterech chłopców, a w poniedziałek - kolejnych czterech.

Początkowo mówiono, że akcja ratunkowa potrwa nawet kilka miesięcy. Na jej przyspieszenie wpływ miały niewątpliwie obfite opady deszczu, które grożą ponownym zalaniem korytarzy, z których udało się wypompować część wody. W samej grocie jest też problem z tlenem.

Trener poświęcił się dla młodszych

Ujawniono pewne szczegóły dotyczące członków zespołu i ich trenera. Nie wiadomo jednak czy chłopcy, których dane udostępniono, są już w szpitalach czy może pozostają w jaskini.

13-letni kapitan Duganpet Promtep jest opisywany jako motywator i jest bardzo szanowany przez swoich kolegów z drużyny. Wiele tajskich profesjonalnych klubów zabiegało o niego.

14-letni Adul Sam-on zna kilka języków i był jedynym członkiem zespołu, który był w stanie komunikować się z brytyjskimi nurkami, gdy chłopców odnaleziono.

W dniu, w którym chłopcy wraz z trenerem weszli do jaskini, Peerapat Sompiangjai obchodził 17. urodziny. Przekąski, które chłopcy przynieśli ze sobą, aby świętować, prawdopodobnie pomogły im przeżyć.

25-letni asystent trenera Ekapol Chantawong, gdy grupa została odnaleziona, był najsłabszy, ponieważ najprawdopodobniej nie jadł, oddając pożywienie chłopcom.