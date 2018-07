"Jest to akcja bez precedensu" - mówi ratownik TOPR i nurek jaskiniowy Krzysztof Starnawski o akcji ratowniczej w jaskini w Tajlandii. W rozmowie z RMF FM wyjaśnia też, jak wyglądał trening przed nurkowaniem oraz sama akcja wyprowadzania nastolatków. "Jeśli nie dojdzie do załamania pogody i nikt nie wpadnie w panikę, to myślę, że jutro akcja zakończy się pełnym sukcesem. Za to trzymam kciuki" - powiedział nam Starnawski.

Krzysztof Starnawski i Grzegorz Jasiński / Bartłomiej Niedźwiecki / RMF FM

Grzegorz Jasiński RMF FM: Jak pan ocenia akcję ratunkową? Wydaje się, że na razie przynosi bardzo dobre wyniki.

Krzysztof Starnawski, ratownik TOPR, wybitny nurek jaskiniowy: Druga grupa już wychodzi z jaskini. Jest wyprowadzona kolejna czwórka - to właśnie ta czwórka potencjalnie powinna być najsłabszą czwórką. Czyli te słabsze osoby powinny być wzięte "w środek" i pewnie tak zostało tutaj przeprowadzone. Trzeba przyznać, że robią to skutecznie i cały czas bezpiecznie, a to jest najważniejsze.

Powiedzmy, jak ta akcja praktycznie wygląda. Wiemy, że ci chłopcy są zaopatrzeni w tlen z aparatów tlenowych ratowników. Jak to jest praktycznie zorganizowane?

Akcja przede wszystkim jest szykowana od pierwszego dnia, kiedy Rick Stanton dopłynął do tej 13-osobowej grupy. Wiadomo było, że ta droga pod wodą jest jedyną w tym momencie możliwą drogą do wyjścia. Oczywiście podjęcie takiej akcji ratunkowej wiązało się z olbrzymimi problemami i tak szczerze mówiąc to większość zastawiała się pewnie, czy jest możliwa. Ale musiała ona być dopracowana ze względu na to, że potencjalnie nie znajdowały się inne metody wyciągnięcia piłkarzy. Było brane pod uwagę odpompowanie syfonów. Okazuje się, że te pompy nie nadążają. Był brany pod uwagę okres przetrwania do końca pory monsunowej, ale założenia tych parę miesięcy niosło ze sobą też duże ryzyko - dobrze, że się nie zdecydowano na ten wariant. Oczywiście, były szukane alternatywne otwory wejścia od góry, dlatego że oni weszli dolnym otworem. Każda jaskinia ma więcej otworów niż jeden, one często nie są znane lub są niedrożne. Duża grupa speleologów cały czas eksplorowała masyw górski poszukując górnych wejść, które ze względu na założenie nie były zalane. Podejrzewam, że do ostatniej chwili były przeprowadzane próby odpompowania wody, ale one nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, w związku z czym próbowano ponad tydzień temu dopracować akcję i pracowano nad detalami i teraz widzimy finalizowanie tej akcji.

To jest akcja z udziałem osób, które kompletnie nigdy nie nurkowały, w związku z czym trzeba otoczyć je całkowita opieką.

Niewątpliwie to jest akcja bez precedensu. Nasza sekcja TOPR nigdy nie brała uwagę wariantu, że potrzebna będzie pomoc przez technikę nurkowania, udzielając pomocy osobie, która nie tylko jest speleologiem, nie jest nurkiem, nawet nie potrafi pływać, jest po 10-dniowym głodowym pobycie w jaskini i ma naście lat i jeszcze takich osób jest 13. Więc trzeba tą akcję powtarzać wielokrotnie. Myślę, że żadne służby na świecie nie przygotowywały się na taki wariant i o ile on jest możliwy teoretycznie. Na Zakrzówku (zalew w Krakowie - red.) jak się przygotowywałem do wyjazdu do Tajlandii, zrobiłem taką próbę nauczenia w 15 minut osoby z ulicy, która nigdy w życiu nie nurkowała - i to oczywiście przyniosło efekt, że przepłynęliśmy w takim zespole 2-osobowym ponad 150 metrów. Tylko że tu są warunki bez dwóch zdań wygodniejsze, lepsze i bezpieczniejsze niż w tej jaskini, ale to pokazało mi, że to co miałem teoretycznie w głowie, jest praktycznie możliwe. Nikt jednak nie wiedział, jak wyjdzie to w praktyce. Tu wielką niewiadomą było, jak się dzieci zachowają będąc pod wodą, gdzie nie ma już odwrotu, kiedy jesteśmy już w połowie syfonu i nagle zacznie się coś dziać, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Jakim sprzętem te dzieci dysponują? To są innego typu maski?

Jak słyszałem, tam zostały zastosowane maski pełnotwarzowe. Ja zdecydowanie nie lubię masek pełnotwarzowych, one mają tyle zalet co i wad. Te dzieci musiały się nauczyć w trakcie parodniowego treningu, który one tam miały na miejscu, jak spokojnie oddychać i jak ma wyglądać współpraca z ratownikami poprzez nieprzeszkadzanie im. Właściwie to było ich jedyne zadanie. Trzymali się tych ratowników z tyłu ich ud, jeszcze był drugi ratownik z tyłu na wszelki wypadek, oni się chowali całym swoim ciałem pomiędzy nogami ratownika. A ratownik holował je wykorzystując głównie ręce do ciągnięcia się po specjalnej linie, którą tam zamontowano.

Tam nie ma potrzeby pływania, tylko jest przeciskanie się.

Znaczy część tych jaskiń jest szeroka i można by było płynąć, tylko że ratownik nie jest w stanie używać płetw, skoro holuje w nogach poszkodowanego. Mógłby użyć skutera, ale lepiej użyć rąk w tej słabej przejrzystości i to jest technika pool and glide, która jest regularnie ćwiczona na kursach jaskiniowych. Ją się właśnie wtedy stosuje, kiedy nie można użyć płetw albo gdy jest zbyt silny prąd. Pewne elementy, które zastosowali ratownicy podczas tej akcji, to są elementy, które się wykorzystuje w czasie kursów nurkowanie jaskiniowego na wszelakich poziomach, czy to skuterowych czy podstawowych, ale tu trzeba było je wszystkie połączyć w całości, wykonywać w bardzo trudnych warunkach, a na dodatek to była akcja ratunkowa z zupełnie niekompetentnymi osobami. Więc to była duża niewiadoma. Myślę, że służby obawiały się tej akcji. Wojsko tam dowodzi. Wiemy, że zginął jeden z nurków wojskowych. To myślę, opóźniło częściowo akcję i wiem, że tam były wprowadzone modyfikacje na życzenie wojska. Między innymi założono grube liny, bo wojskowi obawiali się tych typowych poręczówek jaskiniowych, których nurkowie jaskiniowi używają. Ten najtrudniejszy moment jest dzisiaj, bo ta najsłabsza grupa przechodzi i jeśli nie dojdzie do jakiegoś załamania pogody i nikt nie wpadnie w panikę z tej młodzieży to myślę, że jutro akcja zakończy się pełnym sukcesem, i za to trzymam kciuki.

