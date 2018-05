Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że Iran wypełnia swoje "zobowiązania w zakresie energii nuklearnej" zgodnie z porozumieniem nuklearnym (JCPOA) podpisanym z sześcioma mocarstwami światowymi w 2015 roku.

Prezydent Iranu Hasan Rouhani / PAP/EPA

Iran podlega najsilniejszemu na świecie systemowi weryfikacji jądrowej w ramach JCPOA, co jest istotnym wzmocnieniem kontroli. Dzisiaj MAEA może potwierdzić, że Iran realizuje zobowiązania nuklearne - powiedział szef MAEA Yukiya Amano, dodając, że agencja "uważnie śledzi rozwój wydarzeń" związanych z tym porozumieniem.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek, że wycofuje USA z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem, ponieważ porozumienie to "było w swej istocie nieudane". Oświadczył, że "potężne sankcje" wobec Iranu natychmiast wchodzą w życie.

Zdaniem prezydenta porozumienie to, które miało chronić USA i ich sojuszników, "pozwoliło Iranowi na dalsze wzbogacanie uranu". Żadne działania podjęte przez Iran nie były bardziej niebezpieczne niż dążenie do (uzyskania) broni nuklearnej - oświadczył Trump. Podkreślił, że układ z Teheranem nie zapobiegł "destabilizującym działaniom Iranu", takim jak terroryzm. Dodał, że gdyby pozostawił w mocy dotychczasowe porozumienie, na Bliskim Wschodzie doszłoby do wyścigu zbrojeń nuklearnych.

Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Wyjście USA z tego układu było jedną ze sztandarowych obietnic Trumpa przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.

W ostatnich tygodniach przedstawiciele władz Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec starali się odwieść prezydenta USA od realizacji tego planu.