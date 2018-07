​Prawie dwustu turystów z Polski od wczoraj czeka na powrót z wakacji z Hiszpanii. Samolot czarterowy linii Ryanair Sun, którym mieli wrócić, miał wylecieć wczoraj po południu z Majorki. Nie wystartował prawdopodobnie przez usterkę techniczką.

Zdj. ilustracyjnie / ATIENZA / PAP/EPA

Pasażerowie wylecą do Polski najprawdopodobniej po godz. 13 - tak podaje jedno z biuro podróży, które organizowało wyjazd turystów. Większość podróżnych to klienci biura TUI, które wyczarterowało samolot. Pozostali - to ponad 50 osób - jest pod opieką firmy Neckermann.

Turyści po północy czekali na wylot na lotnisku, potem wrócili do hoteli. Jak mówi RMF FM pan Marcin, wszyscy są już zmęczeni oczekiwaniem. Wszyscy mamy dzieci. My mamy już akurat dzieci w wieku 12 lat, ale mamy znajomego, który ma dzieci w wieku roczek i 2,5-roku, czyli tragedia - mówi.

Ryanair do tej pory nie odpowiedział na pytania o przyczynę opóźnienia. W ostatnim czasie połączenia irlandzkiego przewoźnika są opóźnione przez protesty pracowników.